Найчастіше проблема починається на етапі приготування, а не лише під час смаження

Навіть якщо ви ретельно готуєте фарш та правильно обсмажуєте котлети, вони все одно можуть тріскатися під час смаження. І часто це пов’язано з неправильною консистенцією фаршу та невдалим поєднанням інгредієнтів. Pysznosci розповідає, що додати у фарш, щоб котлети не тріскались на сковороді.

Найчастіше проблема починається на етапі приготування, а не лише під час смаження. Багато людей додають лише м’ясо та спеції, сподіваючись, що котлета триматиметься разом. Однак фарш потребує інгредієнта, який діятиме як сполучна речовина та стабілізуватиме його структуру, коли він контактуватиме з гарячим жиром.

Тому до фаршу потрібно додати яйця, адже саме вони запобігають розтріскуванню котлет на сковороді під час перевертання. Саме м’ясо також має вирішальне значення. Якщо вона занадто пісне, то втрачає вологу та починає кришитися. Ви можете поєднати декілька видів фаршу для того, щоб котлети вийшли ідеальними.