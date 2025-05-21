Щоб котлети вийшли соковитими, важливо дотримуватися правильних пропорцій інгредієнтів

Щоб домашні котлети вийшли соковитими, м’якими та не розвалювалися під час смаження, важливо дотримуватися правильних порцій інгредієнтів. «24 канал» розповідає, скільки потрібно додавати яєць у фарш, що у вас вийшла ідеальна консистенція.

Скільки яєць варто класти в фарш

Для 1 кілограму м’ясного фаршу достатньо 2 яйця. Це забезпечить м’якість котлет та допоможе їм не розпадатися. Якщо додати більше яєць, ви можете погіршити структуру котлети.

Щоб створити смачні та соковиті котлети, окрім яєць можна додати ще кілька інгредієнтів:

Хліб або булочка, добре змочені в молоці або воді. Подрібнена цибуля. Різноманітні спеції. 1 зубчик часнику. Панірувальні сухарі.

Завдяки цим інгредієнтам у вас вийдуть ідеальні котлети. Головне не забувайте їх ретельно вимішати.