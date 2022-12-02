Іноді дуже хочеться приготувати щось смачне із фаршу, але електрична м’ясорубка не працює, а з ручною возитися не хочеться, або ви її давно викинули. Що робити? Розповідаємо.

Основних способів для приготування фаршу «голіруч» є два.

Натерти на терці

Для приготування фаршу за допомогою терки необхідно дістати заморожений шматок м'яса з морозильника. Після чого дати йому полежати 5-10 хвилин, щоб м'ясо трошки відтануло (проте важливо, щоб м'ясо залишалося твердим).

Терти найкраще середніми шматочками на великій тертці.

Порубати ножами

Інший спосіб зробити фарш без м'ясорубки – нарізати м’ясо гострим ножем. Цей спосіб підходить для якісних шматків яловичини чи свинини, які дуже небажано заморожувати.

Ножем із тонким лезом потрібно нарізати охолоджену яловичину або свинину на тонкі смужки поперек м'ясних волокон. Далі скласти по кілька смужок разом та нарізати їх на кубики 1х1 см. Після цього м'яса нарубати сікачем до потрібної консистенції.

До слова, на «правильні» гамбургери чи на тартар м’ясо завжди ріжуть так. Кухарі вважають, що перекручений на м’ясорубці фарш для такий страв не пасує.

А от кілька рецептів з фаршем: запіканка, котлети, ковбаса та бургери.

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