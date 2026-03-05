Запечені деруни з батату – це легша та корисніша альтернатива класичним картопляним дерунам. Вони готуються в духовці, тому потребують значно менше олії, але залишаються ніжними й ароматними. Батат додає страві природну солодкувату нотку та приємну текстуру. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

батат 600 г яйця курячі 1 шт. рисове борошно 40 г цибуля ріпчаста 1 шт. часник 1 зубчик сіль 5 г перець чорний мелений 2 г олія 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Помийте, почистьте та натріть батат на великій тертці в миску. Перекладіть натертий батат у марлю або чистий рушник і добре відтисніть зайвий сік.

Крок 2 Почистьте цибулю та натріть її на дрібній тертці. Почистьте часник і подрібніть його. Додайте до батату яйце, рисове борошно, цибулю, часник, сіль і перець. Перемішайте масу до однорідності.

Крок 3 Застеліть деко пергаментом і злегка змастіть його олією. Викладайте масу ложкою та формуйте невеликі оладки однакової товщини.

Крок 4 Розігрійте духовку до 190 °C. Запікайте деруни 15 хвилин, обережно переверніть їх лопаткою та готуйте ще 10–15 хвилин до рум’яності.