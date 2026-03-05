Запечені деруни з батату. Рецепт дня0
Запечені деруни з батату – це легша та корисніша альтернатива класичним картопляним дерунам. Вони готуються в духовці, тому потребують значно менше олії, але залишаються ніжними й ароматними. Батат додає страві природну солодкувату нотку та приємну текстуру. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|батат
|600 г
|яйця курячі
|1 шт.
|рисове борошно
|40 г
|цибуля ріпчаста
|1 шт.
|часник
|1 зубчик
|сіль
|5 г
|перець чорний мелений
|2 г
|олія
|1 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте, почистьте та натріть батат на великій тертці в миску. Перекладіть натертий батат у марлю або чистий рушник і добре відтисніть зайвий сік.
Крок 2
Почистьте цибулю та натріть її на дрібній тертці. Почистьте часник і подрібніть його. Додайте до батату яйце, рисове борошно, цибулю, часник, сіль і перець. Перемішайте масу до однорідності.
Крок 3
Застеліть деко пергаментом і злегка змастіть його олією. Викладайте масу ложкою та формуйте невеликі оладки однакової товщини.
Крок 4
Розігрійте духовку до 190 °C. Запікайте деруни 15 хвилин, обережно переверніть їх лопаткою та готуйте ще 10–15 хвилин до рум’яності.
Крок 5
Подавайте готові деруни теплими зі сметаною, йогуртом або соусом із зелені.