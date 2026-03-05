Крохмаль діє як тонка захисна плівка – він вбирає надлишкову вологу з поверхні курки та перетворює її на хрустку оболонку

Отримати ідеально хрустку курячу скоринку без використання фритюру – цілком реально, якщо знати один простий метод. Кулінарні експерти стверджуються, що секрет хрусткої скоринки криється у звичайному крохмалі. ТСН розповідає, як завдяки крохмалю отримати хрустку курячу скоринку.

Як отримати хрустку курячу скоринку?

Крохмаль діє як тонка захисна плівка – він вбирає надлишкову вологу з поверхні курки та перетворює її на хрустку оболонку. У результаті м’ясо залишається соковитим всередині, а скоринка хрусткою.

Кулінари зазначають, що крохмаль працює значно ефективніше, ніж борошно. Адже борошно створює щільну, важку скоринку, тоді як крохмаль дає легку та тонку хрустку плівку.

Особливо ефективний картопляний крохмаль – він не так швидко темніє. Але кукурудзяний крохмаль теж підійде, проте він утворює трохи щільнішу текстуру.

Для ідеальної скоринки вам потрібно обваляти курку в тонкому шарі крохмалю та струсити надлишки, щоб скоринка не була занадто товстою. Якщо курка маринована, крохмаль прилягатиме ще краще, щільно прилипаючи до вологого шару.