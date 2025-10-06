Всього три обовʼязкові пункти: як обрати якісний фарш
На жаль, у магазинах нема гарантії, що будь-який фарш із полиці буде однаково якісним. Але є кілька ознак, які дозволяють зорієнтуватися та вибрати продукт без ризику. Shuba розповідає, на що саме варто звернути увагу.
Натуральний склад, без добавок.
Якісний фарш має складатися з м’яса і без добавок, які можуть подовжити терміни зберігання. Якщо в складі продукту занадто багато домішок – це знак, що такий фарш краще не обирати.
Короткий термін зберігання.
Найкращий та найсвіжіший фарш – це той, який має дуже короткий термін зберігання. В ідеалі термін зберігання фаршу має бути один день.
Правильне пакування.
Навіть якісний фарш втратить переваги, якщо упаковка буде не герметичною чи зручною. Роздуті або пошкоджені упаковки не варто обирати.
