Але є кілька ознак, які дозволяють зорієнтуватися та вибрати продукт без ризику

На жаль, у магазинах нема гарантії, що будь-який фарш із полиці буде однаково якісним. Але є кілька ознак, які дозволяють зорієнтуватися та вибрати продукт без ризику. Shuba розповідає, на що саме варто звернути увагу.

Натуральний склад, без добавок.

Якісний фарш має складатися з м’яса і без добавок, які можуть подовжити терміни зберігання. Якщо в складі продукту занадто багато домішок – це знак, що такий фарш краще не обирати.

Короткий термін зберігання.

Найкращий та найсвіжіший фарш – це той, який має дуже короткий термін зберігання. В ідеалі термін зберігання фаршу має бути один день.

Правильне пакування.

Навіть якісний фарш втратить переваги, якщо упаковка буде не герметичною чи зручною. Роздуті або пошкоджені упаковки не варто обирати.