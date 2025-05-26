Миття фаршу може вимити частину його натурального соку, що вплине на смак і консистенцію

М’ясний фарш використовують для багатьох страв. Проте багатьом бракує знань про правильну підготовку та технологію обробки м’яса перед приготуванням їжі. Зокрема, значна кількість людей продовжує мити м’ясо. «24 канал» розповідає, чи потрібно мити фарш перед приготуванням.

Чи потрібно мити фарш?

Мити м’ясний фарш не потрібно та навіть не рекомендується. Це не тільки може погіршити його текстуру, а й створити ризик поширення бактерій на поверхні кухні через бризки води.

Ось кілька переконливих причин, чому цього не варто робити:

Фарш вже перероблений. І якщо м'ясо свіже і належним чином зберігалося, фарш готовий до приготування. Термічна обробка. Приготування на високій температурі знищує більшість бактерій, що можуть бути в м’ясі. Смак та консистенція. Миття фаршу може вимити частину його натурального соку, що вплине на смак і консистенцію. У результаті ви можете отримати більш сухе або менш ароматне м’ясо. Ризик перехресного забруднення. Під час миття вода може розбризкувати мікроорганізми на інші кухонні поверхні, що може бути небезпечно.

Як убезпечити себе під час вживання фаршу?

Щоб мінімізувати ризики, ви можете ретельно проварити фарш, щоб знищити шкідливі бактерії.