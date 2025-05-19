Кухарі вважають, що пінку краще знімати

Під час варіння м’яса, особливо курятини, на поверхні води з’являється сірувата піна. Це згорнутий білок, що виділяється при нагріванні. Ukr.Media розповідає, чи потрібно прибирати цю піну під час варіння м’яса.

Що робити з піною?

Кухарі вважають, що пінку краще знімати. Вона не лише погіршує вигляд бульйону, а й іноді впливає на його смак. Якщо піну не прибрати, то наступного дня страва стане гіркуватою та може почати неприємно пахнути. Також більшість кухарів відразу прибирають піну, щоб досягти прозорості бульйону.

Як правильно варити бульйон?

Щоб прибрати піну можна використати ложку та додати цибулю в каструлю. Також кухарі радять використовувати свіже м’ясо – від нього утворюється менше піни порівняно з обробленим або замороженим продуктом. Також м’ясо з кров’ю дає темнішу піну.

Деякі кухарі проціджують готовий бульйон через марлю, щоб зробити його прозорим та чистим.