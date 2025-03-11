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Якщо готувати на максимальному нагріві без попереднього обсмажування чи маринування, всі соки просто випаровуються

Якщо після приготування м’ясо виходить сухим і жорстким, проблема, швидше за все, не у самому продукті, а у неправильному підході до його приготування. Prostoway розповідає про 5 можливих причин, чому це трапляється, та як їх уникнути. Пересушуєте м’ясо на сильному вогні. Якщо готувати на максимальному нагріві без попереднього обсмажування чи маринування, всі соки просто випаровуються. Смажте на середньому вогні, поки не отримаєте скоринку, а потім доводьте до готовності під кришкою. Готуєте м’ясо відразу з холодильника. Холодне м’ясо погано просмажується, тому завжди давайте йому зігрітися до кімнатної температури хоча б 20 хвилин перед приготуванням. Не даєте м’ясу «відпочити» після приготування. Коли м’ясо тільки знімають з вогню, всередині ще тривають процеси. Залиште його під фольгою на 5–10 хвилин, щоб соки рівномірно розподілилися. Неправильно нарізаєте. М’ясо потрібно різати поперек волокон, інакше воно буде жорстким навіть після довгого приготування. Перебільшуєте з часом приготування. Занадто довге смаження або запікання робить м’ясо сухим. Різні види м’яса мають свій час приготування, і його варто дотримуватися.

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