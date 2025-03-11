Чому м’ясо виходить сухим: 5 поширених помилок під час приготування
Якщо готувати на максимальному нагріві без попереднього обсмажування чи маринування, всі соки просто випаровуються
Якщо після приготування м’ясо виходить сухим і жорстким, проблема, швидше за все, не у самому продукті, а у неправильному підході до його приготування. Prostoway розповідає про 5 можливих причин, чому це трапляється, та як їх уникнути.
- Пересушуєте м’ясо на сильному вогні. Якщо готувати на максимальному нагріві без попереднього обсмажування чи маринування, всі соки просто випаровуються. Смажте на середньому вогні, поки не отримаєте скоринку, а потім доводьте до готовності під кришкою.
- Готуєте м’ясо відразу з холодильника. Холодне м’ясо погано просмажується, тому завжди давайте йому зігрітися до кімнатної температури хоча б 20 хвилин перед приготуванням.
- Не даєте м’ясу «відпочити» після приготування. Коли м’ясо тільки знімають з вогню, всередині ще тривають процеси. Залиште його під фольгою на 5–10 хвилин, щоб соки рівномірно розподілилися.
- Неправильно нарізаєте. М’ясо потрібно різати поперек волокон, інакше воно буде жорстким навіть після довгого приготування.
- Перебільшуєте з часом приготування. Занадто довге смаження або запікання робить м’ясо сухим. Різні види м’яса мають свій час приготування, і його варто дотримуватися.
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