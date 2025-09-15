Виявляється, що спосіб подрібнення цибулі залежить від типу фаршу

Додавання цибулі у фарш – це не просто питання аромату, але й текстури, вологості та смаку. Від того, як саме ви підготуєте цибулю, залежить, чи вдасться зробити котлети ще більш ніжними та соковитими. «Скарбничка рецептів» розповідає, у якому вигляді додавати цибулю у фарш.

Як правильно додавати цибулю у фарш?

Виявляється, що спосіб подрібнення цибулі залежить від типу фаршу. Якщо фарш готується з м’яса, прокрученого через м’ясорубку, то для подрібнення цибулі можна використовувати ту ж м’ясорубку, блендер чи тертку. Таким чином цибуля перетвориться на кашу та дасть багато соку, а котлети вийдуть надзвичайно соковитими.

Якщо ж ви готуєте рубані котлети, то цибулю потрібно нарізати ножем. Розмір шматочків цибулі залежить від ваших вподобань. Якщо ви вирішили нашаткувати цибулю на великі шматочки, краще пропарити котлети під кришкою, щоб уникнути неприємного хрускоту та присмаку сирої цибулі.