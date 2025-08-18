Навіть якщо цибуля почала чорніти, не поспішайте переробляти її або викидати у смітник

Обсмажена цибуля – ідеальна основа для багатьох страв, але навіть досвідчені кухарі можуть не вслідкувати правильний момент, і цибуля підгорить. «24 канал» розповідає, як врятувати цибулю, яка починає чорніти при обсмажуванні.

Простий трюк, який рятує вмить

Навіть якщо цибуля почала чорніти, не поспішайте переробляти її або викидати у смітник – замість цього візьміть кубик льоду та покладіть його у центр сковорідки.

Такий спосіб дозволить швидко остудити сковорідку та зупинити подальше пригорання. В результаті вода швидко випарується, а ви будете впевнені, що цибуля буде врятована.