Якщо правильно підібрати сорт, можна покращити смак готової їжі та досягти бажаного результату

Не вся цибуля однакова – кожен її різновид має свої особливості смаку та найкраще підходить для певних страв. Якщо правильно підібрати сорт, можна покращити смак готової їжі та досягти бажаного результату. Shuba розповідає, яку цибулю краще обирати для різних страв.

Жовта цибуля

Цей вид універсальний, адже чудово підходить для приготування та ароматизації страв. До того ж це найпопулярніший сорт цибулі, що продається скрізь. Зазвичай її нарізають та використовують як ароматизатор для супів, тушкованих страв та бульйонів.

Якщо ви хочете карамелізувати цибулю, то саме цей вид чудово для цього підійде.

Біла цибуля

Цей вид солодший та трохи м’якший на смак, ніж жовта цибуля. Біла цибуля є вдалим вибором для нарізання кубиками та подачі в сирому вигляді. Стравам вона надає свіжого й солодко-кислого смаку. Також вона дуже соковита та не так подразнює очі під час нарізання.

Червона цибуля

Завдяки своєму яскравому кольору та хрусткій консистенції вона чудово підходить для салатів, соусів та інших свіжих страв, а найкраще підходить для маринування. Під час варіння її колір тьмяніє, але приготована червона цибуля однаково смачна.

Цибуля шалот

Цибулини шалоту невеликі, довгастої форми. Смак м’якший, ніж у жовтої цибулі, він схожий на суміш смаку ріпчастої цибулі та часнику. Сирий нарізаний шалот додають в салати, соуси для риби, заправки. Також ви можете смажити цибулю шалот для подачі окремо або з іншими овочами, м’ясом або тофу.