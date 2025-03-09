Олія бризкає через вологу, яку виділяють продукти під час приготування

Смаження котлет і стейків нерідко перетворюється на справжнє випробування через бризки олії, що розлітаються по всій кухні. Вони забруднюють плиту, стіни, посуд, а також можуть залишити плями на одязі чи навіть спричинити опіки. Ukr.Media розповідає про те, як уникнути бризок олії під час смаження.

Олія бризкає через вологу, яку виділяють продукти під час приготування. Крім того, сковорідка може не висохнути після миття. В результаті плита і все, що поруч, покривається жирними плямами.

Щоб зупинити розбризкування олії, багато господинь присипають сковорідку сіллю. Однак так страву легко пересолити. Тому експерти запропонували більш дієвий лайфхак. Замість солі вони пропонують взяти оцет.

Як це працює?

Перед тим, як почати смажити, достатньо протерти дно сковорідки паперовим рушником, злегка змоченим в оцті. На смак це не вплине – все швидко вивітрюється. При цьому оцет спрацює як стабілізатор. Його гігроскопічні властивості дозволяють зупинити неконтрольоване розбризкування олії.