Хоча запечені яблука містять трохи менше вітамінів, ніж сирі, проте в них набагато більше пектину

Більшість людей знають про користь свіжих овочів і фруктів, але деякі з них набувають ще більше цінних властивостей після варіння, тушкування або запікання. Висока температура допомагає розкрити їхні корисні якості та підвищити поживну цінність. УНІАН розповів про 6 продуктів, які стають ще кориснішими після термічної обробки

Помідор

При варінні або тушкуванні в помідорах збільшується кількість лікопену – сильного антиоксиданту. У термічно оброблених томатах ця речовина краще засвоюється. Також основні вітаміни, які присутні в помідорі, стійкі до тепла.

Буряк

Запечений або відварений буряк не поступається сирому по користі. Корисні вітаміни та мікроелементи в його складі зберігаються після теплової обробки. А флавоноїди й антоціани засвоюються навіть краще.

Часник

Хоча вітамін C у часнику руйнується при смаженні чи тушкуванні, натомість утворюється аліцин. Це унікальна речовина, яка має антибактеріальні властивості. Смажений часник – єдине джерело аліцину в природі.

Морква

У приготовленій моркві на 30% більше корисних антиоксидантів, ніж в сирому овочі. Морква також містить лікопен, якого стає більше після термічної обробки. А корисний для зору і захисту від радіації бета-каротин виділяється в моркві тільки після термічної обробки.

Яблука

Хоча запечені яблука містять трохи менше вітамінів, ніж сирі, проте в них набагато більше пектину. Ця речовина захищає клітини від старіння, бореться з раковими клітинами і допомагає виводити токсини з організму. Тому яблука корисно іноді запікати або консервувати, а не тільки їсти їх сирими.

Шпинат

У термічно обробленому шпинаті корисні речовини не тільки не зникають, але навіть легше засвоюються. Ця зелень корисна для травлення і нервової системи. У цьому продукті багато вітаміну B6, який краще засвоюється організмом після приготування шпинату на пару.