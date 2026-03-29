Завдяки повільному тушкуванню м’ясо стає м’яким і буквально розпадається на волокна. Молоко перетворюється на насичений вершковий соус із глибоким смаком. Рецепт простий у виконанні, але дає дуже вишуканий результат. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

свинячий ошийок 1,2 кг молоко 1 л вино біле сухе 120 мл цибуля ріпчаста 1 шт. масло вершкове 130 г оливкова олія 2 ст. л. сіль за смаком перець чорний мелений за смаком мускатний горіх 0,25 ч. л. розмарин 1 гілочка шавлія за смаком лавровий лист 2 шт.

Спосіб приготування:

Крок 1 Дістаньте м’ясо з холодильника, доведіть до кімнатної температури, помийте та добре обсушіть. Розігрійте на сковороді оливкову олію з частиною вершкового масла та обсмажте м’ясо з усіх боків до рум’яної скоринки, не соліть.

Крок 2 Вийміть м’ясо та відкладіть, сковороду залиште.

Крок 3 Наріжте цибулю соломкою та тушкуйте її в каструлі з частиною вершкового масла на слабкому вогні.

Крок 4 Влийте в сковороду вино, прогрійте його та зішкребіть залишки зі дна, після чого перелийте до цибулі.

Крок 5 Додайте перець, мускатний горіх, лавровий лист, розмарин і шавлію, перемішайте та прогрійте.

Крок 6 Поверніть м’ясо в каструлю та залийте молоком так, щоб воно покривало його наполовину або більше.

Крок 7 Посоліть і тушкуйте на мінімальному вогні під кришкою 2,5–3 години, за потреби переверніть м’ясо. Зніміть кришку наприкінці приготування, щоб частина рідини випарувалася.