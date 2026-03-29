Найніжніша свинина в молоці, що розпадається на волокна. Рецепт дня
Завдяки повільному тушкуванню м’ясо стає м’яким і буквально розпадається на волокна. Молоко перетворюється на насичений вершковий соус із глибоким смаком. Рецепт простий у виконанні, але дає дуже вишуканий результат. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|свинячий ошийок
|1,2 кг
|молоко
|1 л
|вино біле сухе
|120 мл
|цибуля ріпчаста
|1 шт.
|масло вершкове
|130 г
|оливкова олія
|2 ст. л.
|сіль
|за смаком
|перець чорний мелений
|за смаком
|мускатний горіх
|0,25 ч. л.
|розмарин
|1 гілочка
|шавлія
|за смаком
|лавровий лист
|2 шт.
Спосіб приготування:
Крок 1
Дістаньте м’ясо з холодильника, доведіть до кімнатної температури, помийте та добре обсушіть. Розігрійте на сковороді оливкову олію з частиною вершкового масла та обсмажте м’ясо з усіх боків до рум’яної скоринки, не соліть.
Крок 2
Вийміть м’ясо та відкладіть, сковороду залиште.
Крок 3
Наріжте цибулю соломкою та тушкуйте її в каструлі з частиною вершкового масла на слабкому вогні.
Крок 4
Влийте в сковороду вино, прогрійте його та зішкребіть залишки зі дна, після чого перелийте до цибулі.
Крок 5
Додайте перець, мускатний горіх, лавровий лист, розмарин і шавлію, перемішайте та прогрійте.
Крок 6
Поверніть м’ясо в каструлю та залийте молоком так, щоб воно покривало його наполовину або більше.
Крок 7
Посоліть і тушкуйте на мінімальному вогні під кришкою 2,5–3 години, за потреби переверніть м’ясо. Зніміть кришку наприкінці приготування, щоб частина рідини випарувалася.
Крок 8
Дістаньте готове м’ясо, видаліть трави, а соус подрібніть блендером до однорідності. За потреби уваріть соус або загустіть, додайте вершкове масло і перемішайте.