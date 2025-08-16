Мариновані сливи – це смачна й ароматна закуска, яка чудово доповнює м’ясні страви. Завдяки пряному маринаду на основі яблучного оцту, гвоздики, цукру та перцю горошком сливи набувають пікантного смаку та зберігають свою текстуру. Процес приготування нескладний, але потребує кілька днів настоювання для найкращого результату. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти:

слива – 2 кг;

2 кг; цукор – 700 г;

700 г; оцет яблучний – 300 мл;

300 мл; перець чорний, горошок – 10 шт.;

10 шт.; лавровий лист – 3 шт.;

3 шт.; перець духмяний, горошок – 2 шт.;

2 шт.; гвоздика – 5 шт.

Спосіб приготування:

Вимийте сливи, дайте стекти на друшляку. Розріжте навпіл і за бажанням вийміть кісточки. У широку каструлю з іржостійкої сталі викладайте сливи шарами, пересипаючи кожен шар лавровим листом, гвоздикою та чорним перцем горошком.

На середньому вогні розчиніть цукор у яблучному оцті, доведіть до кипіння і зніміть з вогню. Залийте гарячим маринадом сливи, прикрийте каструлю рушником і залиште на кілька годин. Упродовж наступних 5 днів двічі на день, вранці й увечері, зливайте маринад, кип’ятіть його та знову заливайте сливи. Каструлю постійно тримайте в холодильнику.

На п’ятий день простерилізуйте банки, щільно складіть у них сливи, залийте гарячим маринадом і закатайте. Переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою або пледом і залиште до повного охолодження. Зберігайте в прохолодному місці.