Мариновані помідори з цибулею – зимова заготівля, яка поєднує солодкувато-кислий смак томатів із легкою пікантністю маринаду та добре зберігається. Цибуля додає соковитості й приємного аромату, а спеції роблять смак більш насиченим. Рецепт розрахований на 2 кілограми помідорів. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти:

томати – 2 кг;

цибуля жовта ріпчаста – 3 шт.;

кріп, парасольки – 4 шт.;

лавровий лист – 4 шт.;

перець духмяний, горошок – 8 шт.;

вода – 2 л;

сіль кам'яна – 60 г;

цукор – 80 г;

оцет – 80 мл.

Спосіб приготування:

Помийте помідори і кріп. Цибулю почистьте та наріжте кільцями середньої товщини. На дно стерилізованих банок покладіть кріп, лаврові листи й горошини перцю, а зверху щільно викладіть помідори та кільця цибулі.

Для маринаду в окріп всипте сіль і цукор, прокип’ятіть кілька хвилин до повного розчинення. Розлийте гарячий маринад у банки, накрийте металевими кришками й стерилізуйте в каструлі з водою 20 хвилин. Після цього влийте в кожну банку оцет і стерилізуйте ще 2 хвилини.

Банки щільно закрийте кришками, переверніть догори дном, закутайте рушником і залиште до повного остигання. Зберігайте в темному прохолодному місці.