Мариновані помідори з цибулею – зимова заготівля, яка поєднує солодкувато-кислий смак томатів із легкою пікантністю маринаду та добре зберігається. Цибуля додає соковитості й приємного аромату, а спеції роблять смак більш насиченим. Рецепт розрахований на 2 кілограми помідорів. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти:
- 2 кг;
- 3 шт.;
- 4 шт.;
- 4 шт.;
- 8 шт.;
- 2 л;
- 60 г;
- 80 г;
- 80 мл.
Спосіб приготування:
Помийте помідори і кріп. Цибулю почистьте та наріжте кільцями середньої товщини. На дно стерилізованих банок покладіть кріп, лаврові листи й горошини перцю, а зверху щільно викладіть помідори та кільця цибулі.
Для маринаду в окріп всипте сіль і цукор, прокип’ятіть кілька хвилин до повного розчинення. Розлийте гарячий маринад у банки, накрийте металевими кришками й стерилізуйте в каструлі з водою 20 хвилин. Після цього влийте в кожну банку оцет і стерилізуйте ще 2 хвилини.
Банки щільно закрийте кришками, переверніть догори дном, закутайте рушником і залиште до повного остигання. Зберігайте в темному прохолодному місці.