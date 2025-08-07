Цей салат із помідорами, рисом і перцем – не просто зимова закуска, а повноцінна, насичена страва, яка поєднує в собі користь овочів і ситність круп. Його можна подавати як гарнір, закуску або навіть як самостійну страву. Рецепт салату від «Смачного».

Інгредієнти:

помідори – 1,5 кг;

цибуля ріпчаста – 350 г;

морква – 350 г;

перець болгарський – 3 шт.;

рослинна олія – 1 ст. л.;

рис білий – ½ склянки;

цукор-пісок – 2 ст. л.;

сіль – 1 ст. л.;

оцет 70% – 1 ч. л.;

часник – 3 зубці;

лавровий лист – 5 шт.

Спосіб приготування:

Для приготування цього салату помідори та болгарський перець спершу слід ретельно вимити й витерти насухо чистим рушником або паперовими серветками. Цибулю, моркву та часник необхідно почистити, а рис добре промити кілька разів у холодній воді до повної прозорості.

Після цього підготуйте овочі: томати наріжте середніми шматками, цибулю – чвертькільцями, перець – соломкою, моркву натріть на великій тертці. Часник подрібніть довільно.

У велику каструлю налийте рослинну олію, додайте всі нарізані овочі разом із рисом. Додайте сіль, цукор і лавровий лист. Суміш поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння і тушкуйте близько 30-40 хвилин до готовності рису. Важливо не перемішувати салат під час уварювання, щоб зберегти структуру інгредієнтів.

За кілька хвилин до завершення приготування влийте оцтову есенцію та ретельно перемішайте.

Готову гарячу страву розкладіть у попередньо стерилізовані банки та щільно закатайте кришками. Банки переверніть догори дном, утепліть ковдрою або пледом і залиште до повного охолодження. Після цього заготівлю можна перемістити в комору або інше прохолодне місце для зберігання.