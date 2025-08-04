Кабачкова ікра за 20 хвилин. Рецепт дня0
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У літню спеку хочеться чогось смачного, але без зайвих клопотів на кухні. Кабачкова ікра з томатною пастою, солодким перцем і зеленню – саме те, що потрібно: готується швидко на сковороді й має чудовий аромат. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти:
- 1 шт.;
- 1 шт.;
- 1 шт.;
- 1 шт.;
- 2 шт.;
- 2 ст. л.;
- 2 ст. л.;
- 1 шт.;
- 1 шт.;
- 1 ч. л.;
- за смаком;
- за смаком.
Спосіб приготування:
Почистьте й добре вимийте кабачки, цибулю, часник, моркву та перець. Моркву натріть на великій тертці, цибулю наріжте півкільцями, а кабачки натріть. Вимитий перець очистьте від серцевини й наріжте тонкою соломкою. Кріп і петрушку вимийте, обсушіть і порубайте ножем.
На сковороді розігрійте олію. Обсмажте цибулю з морквою протягом 4-5 хвилин. Додайте кабачки та перець, тушкуйте на маленькому вогні 6-8 хвилин, періодично помішуючи. Посоліть, поперчіть до смаку та тушкуйте ще 8 хвилин. За цей час дуже дрібно наріжте часник і додайте його в сковороду, всипте цукор і добре перемішайте.
Додайте томатну пасту й майонез, тушкуйте ще 10 хвилин. Потім додайте зелень, перемішайте і готуйте ще 2-3 хвилини.