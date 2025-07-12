Кабачковий торт – смачна, ніжна й водночас легка закуска, яка здивує своїм оригінальним виглядом і смаком. Основу страви складають млинці з тертих кабачків, а між ними – апетитна начинка з сиру, часнику, зелені чи навіть фаршу. Такий торт чудово поєднується зі сметанним або майонезним соусом. Рецептом ділиться УНІАН.

Інгредієнти:

молоді кабачки – 2 шт.;

борошно – 1 ст.;

яйця – 4 шт.;

майонез – 0,5 ст.;

часник – 2-3 зубчики;

помідори – 4 шт.;

сіль, перець – за смаком;

зелена цибуля – кілька пір’їнок.

Спосіб приготування:

Кабачки натерти на крупній тертці, злегка відтиснути, щоб видалити зайву рідину. Додати яйця, борошно, сіль і перець. Усе добре перемішати, тісто має нагадувати консистенцію для оладок.

Сковороду трохи змастити олією й випікати на ній млинці. Тісто розподіляйте ложкою, щоб шар був не надто товстий. Обсмажувати з обох боків до золотистої скоринки. Загалом має вийти близько 5 млинців. Готові млинці залишити остигати.

У майонез додати подрібнений через прес часник і добре перемішати. Помідори нарізати тонкими кружечками.

Збираємо торт: кожен млинець злегка змастити часниковим майонезом, викласти кружечки помідорів, потім накрити наступним млинцем. Повторювати, поки не закінчаться інгредієнти.

Верхній шар оформити майонезом, скибочками помідора та кільцями зеленої цибулі. Готовий торт поставити в холодильник на 30 хвилин для просочення.