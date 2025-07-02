Спробуйте приготувати незвичайну та корисну альтернативу класичним чебурекам – чебуреки з кабачкового тіста. Вони не тільки виглядають апетитно, але й мають легку текстуру та ніжний смак. Завдяки натуральній волозі з кабачків начинка чудово пропарюється всередині без зайвого жиру. А головне – начинку можна змінювати на будь-який смак: м’ясо, сир, овочі чи навіть гриби. Рецепт від NV.

Помийте кабачки та натріть їх на тертці. Додайте чайну ложку солі, перемішайте й залиште на 15 хвилин, щоб овочі пустили сік. Тим часом підготуйте начинку: фарш посоліть, поперчіть і додайте подрібнену зелену цибулю.

Коли кабачки пустять сік, добре відіжміть їх і перекладіть у глибоку миску. Додайте яйце, молоко, подрібнені стебла зеленої цибулі та трохи посоліть. Поступово всипайте борошно, ретельно перемішуючи до однорідної маси.

Розігрійте сковороду й викладіть кілька ложок кабачкового тіста, формуючи тонкий круглий млинець. Коли він трохи схопиться, на одну його половину викладіть начинку з фаршу й накрийте другою половиною тіста, притискаючи краї.

Обсмажуйте чебурек на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку, поки він не підрум’яниться, а фарш повністю не приготується.