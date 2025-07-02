Чебуреки з кабачкового тіста. Рецепт дня0
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Спробуйте приготувати незвичайну та корисну альтернативу класичним чебурекам – чебуреки з кабачкового тіста. Вони не тільки виглядають апетитно, але й мають легку текстуру та ніжний смак. Завдяки натуральній волозі з кабачків начинка чудово пропарюється всередині без зайвого жиру. А головне – начинку можна змінювати на будь-який смак: м’ясо, сир, овочі чи навіть гриби. Рецепт від NV.
Інгредієнти:
- молоді кабачки – 600 г (2 шт.);
- молоко – 50 г;
- куряче яйце – 1 шт.;
- борошно – приблизно 100 г;
- зелена цибуля – 1 пучок;
- сіль – 1,3 ч. л.;
- яловичий фарш – 250 г;
- мелений чорний перець за смаком.
Спосіб приготування:
Помийте кабачки та натріть їх на тертці. Додайте чайну ложку солі, перемішайте й залиште на 15 хвилин, щоб овочі пустили сік. Тим часом підготуйте начинку: фарш посоліть, поперчіть і додайте подрібнену зелену цибулю.
Коли кабачки пустять сік, добре відіжміть їх і перекладіть у глибоку миску. Додайте яйце, молоко, подрібнені стебла зеленої цибулі та трохи посоліть. Поступово всипайте борошно, ретельно перемішуючи до однорідної маси.
Розігрійте сковороду й викладіть кілька ложок кабачкового тіста, формуючи тонкий круглий млинець. Коли він трохи схопиться, на одну його половину викладіть начинку з фаршу й накрийте другою половиною тіста, притискаючи краї.
Обсмажуйте чебурек на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку, поки він не підрум’яниться, а фарш повністю не приготується.