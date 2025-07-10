Деруни з кабачками. Рецепт дня0
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Кабачкові деруни – легша й ніжніша альтернатива класичним картопляним, хоча й менш хрусткі. Вони чудово смакують як гарнір або самостійна страва з соусом чи сметаною. Їх легко адаптувати: зробити пісними, замінивши яйця й сир, або додати м’ясо для ситнішого варіанту. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти:
- 300 г;
- 150 г;
- 1 шт.;
- 30 г;
- 1 ч. л.;
- 50 г;
- 20 г.
Спосіб приготування:
Натріть кабачки та картоплю на дрібну тертку, викладіть на сито й добре відтисніть зайву рідину.
Додайте яйце, борошно, сіль і тертий сир, перемішайте до однорідності. Смажте на добре розігрітій сковороді з вершковим маслом, формуючи оладки, по 2-3 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки.
Готові деруни викладіть на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир, і подавайте теплими зі сметаною або йогуртом. За бажанням можна запекти в духовці, вийде менш жирно.