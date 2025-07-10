Кабачкові деруни – легша й ніжніша альтернатива класичним картопляним, хоча й менш хрусткі. Вони чудово смакують як гарнір або самостійна страва з соусом чи сметаною. Їх легко адаптувати: зробити пісними, замінивши яйця й сир, або додати м’ясо для ситнішого варіанту. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти:

кабачки – 300 г;

300 г; картопля – 150 г;

150 г; яйця курячі – 1 шт.;

1 шт.; борошно пшеничне – 30 г;

30 г; сіль – 1 ч. л.;

1 ч. л.; сир – 50 г;

50 г; масло вершкове – 20 г.

Спосіб приготування:

Натріть кабачки та картоплю на дрібну тертку, викладіть на сито й добре відтисніть зайву рідину.

Додайте яйце, борошно, сіль і тертий сир, перемішайте до однорідності. Смажте на добре розігрітій сковороді з вершковим маслом, формуючи оладки, по 2-3 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки.

Готові деруни викладіть на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир, і подавайте теплими зі сметаною або йогуртом. За бажанням можна запекти в духовці, вийде менш жирно.