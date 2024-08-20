З кабачків можна зробити безліч страв. Цей овоч бюджетний і добре поєднується з багатьма продуктами.

Інгредієнти:

кабачок – 1 кг;

яйце – 2 шт.;

борошно – 2 ст. л.;

сіль та перець за смаком;

Соус:

жовток – 2 шт.;

зерниста гірчиця – 1 ч. л.;

лимонний сік – 1/2 ст.;

олія – 4 ст. л. (2 соняшникової, 2 оливкової);

вустерський соус – 1 ст.;

філе анчоуса – 4 шт.;

часник – 2 зуб.;

пармезан – 4 ст. л.;

Додатково:

помідор – 1 шт.

Спосіб приготування:

Кабачки натріть і злегка посипте сіллю, через 5 хвилин відіжміть сік, пише повар Валерій Пономар.

Додайте яйце, борошно, сіль і перець, перемішайте і розподіліть на пергамент, товщина має бути не більше 1 см. Запікайте 20 хвилин при 200°C з конвекцією.

Змішайте всі інгредієнти для соусу і змастіть рулет, зверху викладіть порізаний помідор і згорніть у рулет.

Готовий рулет покладіть у холодильник для стабілізації і після поріжте порційно.