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Кабачковий рулет. Рецепт дня0
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З кабачків можна зробити безліч страв. Цей овоч бюджетний і добре поєднується з багатьма продуктами.
Інгредієнти:
- кабачок – 1 кг;
- яйце – 2 шт.;
- борошно – 2 ст. л.;
- сіль та перець за смаком;
Соус:
- жовток – 2 шт.;
- зерниста гірчиця – 1 ч. л.;
- лимонний сік – 1/2 ст.;
- олія – 4 ст. л. (2 соняшникової, 2 оливкової);
- вустерський соус – 1 ст.;
- філе анчоуса – 4 шт.;
- часник – 2 зуб.;
- пармезан – 4 ст. л.;
Додатково:
- помідор – 1 шт.
Спосіб приготування:
Кабачки натріть і злегка посипте сіллю, через 5 хвилин відіжміть сік, пише повар Валерій Пономар.
Додайте яйце, борошно, сіль і перець, перемішайте і розподіліть на пергамент, товщина має бути не більше 1 см. Запікайте 20 хвилин при 200°C з конвекцією.
Змішайте всі інгредієнти для соусу і змастіть рулет, зверху викладіть порізаний помідор і згорніть у рулет.
Готовий рулет покладіть у холодильник для стабілізації і після поріжте порційно.
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