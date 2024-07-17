Рецепти
Паштида з кабачками і грибами. Рецепт дня0
До теми
- Персики, нафаршировані куркою. Рецепт дня ZAXID.NET
- 4 способи приготування молодої картоплі ZAXID.NET
- Піта в духовці. Рецепт дня ZAXID.NET
Паштида – це ізраїльська страва, схожа на запіканку, омлет і заливний пиріг разом узяті.
Інгредієнти:
- цукіні – 2 шт.;
- гриби – 135 г;
- сир фета – 100 г;
- зелені – 2 ст.л.;
- натуральний йогурт – 275 г;
- куряче яйце – 4 шт.;
- борошно пшеничне – 80 г;
- цільнозернове борошно – 70 г;
- кукурудзяне борошно – 50 г;
- розпушувач тіста – 1 ч.л.;
- рослинна олія – 3 ст.л.;
- сіль – 0,5 ч.л.;
- чорний перець за смаком.
Спосіб приготування:
Для тіста змішуємо йогурт, яйця, рослинну олію. Додаємо все борошно, розпушувач і сіль.
Для начинки кабачки нарізати кубиками і обсмажити на рослинній олії. На цій же сковороді обсмажте нарізані гриби. Остудіть, перекладіть в ємність для змішування і додайте нарізаний кубиками сир, порізану зелень, сіль, перець, перемішайте.
Вилийте половину тіста у форму для запікання, змащену олією. Зверху викладіть начинку. Виливаємо тісто, що залишилося. Випікати при температурі 180 °C близько 45 хвилин.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter