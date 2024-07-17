Паштида – це ізраїльська страва, схожа на запіканку, омлет і заливний пиріг разом узяті.

Інгредієнти:

цукіні – 2 шт.;

гриби – 135 г;

сир фета – 100 г;

зелені – 2 ст.л.;

натуральний йогурт – 275 г;

куряче яйце – 4 шт.;

борошно пшеничне – 80 г;

цільнозернове борошно – 70 г;

кукурудзяне борошно – 50 г;

розпушувач тіста – 1 ч.л.;

рослинна олія – 3 ст.л.;

сіль – 0,5 ч.л.;

чорний перець за смаком.

Спосіб приготування:

Для тіста змішуємо йогурт, яйця, рослинну олію. Додаємо все борошно, розпушувач і сіль.

Для начинки кабачки нарізати кубиками і обсмажити на рослинній олії. На цій же сковороді обсмажте нарізані гриби. Остудіть, перекладіть в ємність для змішування і додайте нарізаний кубиками сир, порізану зелень, сіль, перець, перемішайте.

Вилийте половину тіста у форму для запікання, змащену олією. Зверху викладіть начинку. Виливаємо тісто, що залишилося. Випікати при температурі 180 °C близько 45 хвилин.