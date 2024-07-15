Піта – це тонкий запашний хліб, який можна наповнювати різноманітними начинками, які вам до вподоби.

Інгредієнти:

пшеничне борошно – 500 г;

дріжджі – 30 г;

вода кімнатної температури – 300 мл;

олія – 3 ст. л.;

сіль – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Дріжджі розводимо з цукром та даємо підійти, пише Tandicook. Замішуємо тісто з борошна, води, олії та солі. Для приготування піти воно має бути густим. Вручну замішуємо тісто 5-10 хвилин до тих пір, поки тісто не стане еластичним.

Готове тісто перекладаємо у змащену олією миску, поверхню піти теж змащуємо маслом, щоб уникнути утворення сухої кірки. Накриваємо тісто рушником або харчовою плівкою і ставимо у тепле місце для бродіння на 1-1,5 години. За цей час тісто має збільшитись у 2-2,5 рази.

Потім ділимо тісто на 10-12 рівних частин. Кожному шматку надаємо округлу форму, викладаємо кульки тіста на поверхню, злегка посипану борошном, накриваємо рушником або плівкою і залишаємо ще на 15 хвилин. Включаємо духовку на 220-230°С. Потрібна висока температура, тому прогріваємо духовку заздалегідь. Викладаємо заготовки на папір для випічки і розкачуємо качалкою тісто діаметром 15-20 см, шириною 3-4 мм.

Коржі перекладаємо на папір для випічки і в розігрітій духовці випікаємо наші коржі 7-9 хвилин. Під час випікання не відкривайте духовку.

Від високої температури поверхня коржів припечеться, а вода всередині випарується і так надується корж зсередини. З часом пар розірве корж і утвориться кишеня.

Вийміть готові коржі з духовки і дайте їм остигнути. А потім наповніть їх за вподобаннями: сиром, ковбасою, овочами або ж йогуртом, вершками і фруктами.