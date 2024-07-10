6 рецептів швидких закусок. Підбірка від ZAXID.NET0
Якщо ви запросили у гості своїх друзів і роздумуєте над тим, що можна приготувати смачного, не витрачаючи при цьому багато часу, тоді читайте підбірку смачних та швидких рецептів від ZAXID.NET.
Одним із багатьох варіацій приготування кабачків може бути кабачковий паштет.
Рулети з шинкою та сиром з листкового тіста
Завдяки готовому листковому тісту рулети готуються дуже швидко і виходять дуже соковиті.
Перець можна нафарширувати різними начинками. Варіант із кисломолочним сиром – один з найпростіших і найшвидших, тому що для цієї закуски потрібні уже готові інгредієнти.
Хрусткі запашні шкварки — це і смачна закуска, й інгредієнт багатьох страв. Готується ніжна закуска дуже легко і швидко.
Шпинатні млинці з червоною рибою
Якщо ви любите шпинат, але не знаєте, як ним урізноманітнити свій раціон, тоді приготуйте легкі шпинатні млинці з червоною рибою.
Рулетики з лаваша з картоплею та грибами
Якщо зробити пюре з картоплі заздалегідь, часу на приготування піде небагато. Смакують гарячими, але і холодними теж добре.