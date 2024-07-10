Якщо ви запросили у гості своїх друзів і роздумуєте над тим, що можна приготувати смачного, не витрачаючи при цьому багато часу, тоді читайте підбірку смачних та швидких рецептів від ZAXID.NET.

Паштет з кабачків

Одним із багатьох варіацій приготування кабачків може бути кабачковий паштет.

Рулети з шинкою та сиром з листкового тіста

Завдяки готовому листковому тісту рулети готуються дуже швидко і виходять дуже соковиті.

Перець, фарширований сиром

Перець можна нафарширувати різними начинками. Варіант із кисломолочним сиром – один з найпростіших і найшвидших, тому що для цієї закуски потрібні уже готові інгредієнти.

Закуска зі шкварок

Хрусткі запашні шкварки — це і смачна закуска, й інгредієнт багатьох страв. Готується ніжна закуска дуже легко і швидко.

Шпинатні млинці з червоною рибою

Якщо ви любите шпинат, але не знаєте, як ним урізноманітнити свій раціон, тоді приготуйте легкі шпинатні млинці з червоною рибою.

Рулетики з лаваша з картоплею та грибами

Якщо зробити пюре з картоплі заздалегідь, часу на приготування піде небагато. Смакують гарячими, але і холодними теж добре.