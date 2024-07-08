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Рулети з шинкою та сиром з листкового тіста. Рецепт дня0
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Завдяки готовому листковому тісту рулети готуються дуже швидко і виходять дуже соковиті.
Інгредієнти:
- листкове тісто – 500 г;
- яйця курячі – 1 шт.;
- шинка 200 г;
- твердий сир – 200 г;
- сметана або грецький йогурт – 50 г.
Спосіб приготування:
Шинку поріжте кубиками, сир натріть на грубій тертці. Все з’єднайте, додайте сметану або грецький йогурт і перемішайте.
Тісто тоненько розкачайте на посипаній борошном поверхні. Рівномірно викладіть на тісто начинку і щільно загорніть рулетом. Поріжте рулет на шматочки завширшки 4-5 см, викладіть їх зрізами догори на деко, застелене пергаментом, і змастіть їх зверху збитим яйцем. Випікайте при температурі 180 °C 25-30 хвилин.
Рецепт з книги «Смачні страви за 30 хвилин від Джеймі» Дж. Олівера.
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