Завдяки готовому листковому тісту рулети готуються дуже швидко і виходять дуже соковиті.

Інгредієнти:

листкове тісто – 500 г;

яйця курячі – 1 шт.;

шинка 200 г;

твердий сир – 200 г;

сметана або грецький йогурт – 50 г.

Спосіб приготування:

Шинку поріжте кубиками, сир натріть на грубій тертці. Все з’єднайте, додайте сметану або грецький йогурт і перемішайте.

Тісто тоненько розкачайте на посипаній борошном поверхні. Рівномірно викладіть на тісто начинку і щільно загорніть рулетом. Поріжте рулет на шматочки завширшки 4-5 см, викладіть їх зрізами догори на деко, застелене пергаментом, і змастіть їх зверху збитим яйцем. Випікайте при температурі 180 °C 25-30 хвилин.

Рецепт з книги «Смачні страви за 30 хвилин від Джеймі» Дж. Олівера.