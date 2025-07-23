Перед стерилізацією потрібно перевірити банки на наявність пошкоджень та відколів

Правильна стерилізація банок – обов’язковий етап перед будь-якою домашньою консервацією. Від цього залежить, наскільки довго та безпечно зберігатиметься консервація. ТСН розповідає, як правильно стерилізувати банки для консервації, щоб вони потім не вибухнули і продукти не зіпсувалися.

Підготовка банок та кришок до стерилізації

Перед стерилізацією потрібно перевірити банки на наявність пошкоджень та відколів. Для консервації підходять лише цілі банки. Також краще використовувати нові кришки, якщо ж брати ті, що раніше використовувалися, треба ретельно перевірити їх, чи не мають вони іржу або подряпини. Після огляду банок їх потрібно обов’язково помити разом з кришками натуральним мийним засобом.

Як стерилізувати банки?

Стерилізація в каструлі

До каструлі потрібно налити воду до половини, а потім зачекати доки вода закипить. Після цього покладіть у воду кришки для консервації. Зверху над каструлею покладіть друшляк, сито або решітку. На решітку виставте сухі банки шийкою донизу. Банки до 1 літра потрібно тримати над парою приблизно 6-8 хвилин, об’ємом 1-2 літри – 10-15 хвилин, понад 3 літри та трилітрові – 20-25 хвилин. Коли на внутрішніх стінках банок з’являться великі краплі води, стерилізацію можна закінчувати. Простерилізовані банки потрібно поставити на сухий рушник шийкою донизу, а кришки вийняти з води та також покласти на рушник внутрішньою стороною донизу. Використовувати банки можна, коли вони разом із кришками повністю висохнуть.

Стерилізація в духовці