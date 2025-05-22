Все ще безпечно: скільки років можна зберігати соління та компоти
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Завжди приємно взимку поласувати смачною консервацією, яку заготували заздалегідь, ще влітку. Проте варто пам’ятати що всі закрутки мають обмежений термін зберігання, навіть якщо банки щільно закручені, а наповнення виглядає нормально. ТСН розповідає, скільки можна зберігати різні види солінь та компотів.
Скільки років можна зберігати домашню консервацію
Якщо ви дотримуватиметесь всіх правил зберігання домашніх заготівель, тоді консервація зберігатиметься у хорошому стані від 2 до 5 років. Проте конкретний термін її придатності залежатиме від способу приготування і самого продукту.
Наприклад, якщо це мариновані овочі, соуси, лечо, то їх можна зберігати 2 роки. Але якщо це ягідний компот з кісточками, то його термін придатності значно менший.
Яку консервацію не варто зберігати?
Компоти й варення, які приготовані з кісточками. Термін придатності такої консервації становить не більше 8 місяців. Якщо зберігати такі продукти довше, то в них може утворитися амигдалін, який згодом перетворюється на токсичну синильну кислоту.
Гриби. Таку консервацію потрібно зберігати не більше 12 місяців.
Зіпсована консервація. Якщо на банках здута кришка, а сама консервація має підозрілий запах та вигляд, тоді такий продукт не можна вживати та краще викинути.