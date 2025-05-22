Всі закрутки мають обмежений термін зберігання, навіть якщо банки щільно закручені

Завжди приємно взимку поласувати смачною консервацією, яку заготували заздалегідь, ще влітку. Проте варто пам’ятати що всі закрутки мають обмежений термін зберігання, навіть якщо банки щільно закручені, а наповнення виглядає нормально. ТСН розповідає, скільки можна зберігати різні види солінь та компотів.

Скільки років можна зберігати домашню консервацію

Якщо ви дотримуватиметесь всіх правил зберігання домашніх заготівель, тоді консервація зберігатиметься у хорошому стані від 2 до 5 років. Проте конкретний термін її придатності залежатиме від способу приготування і самого продукту.

Наприклад, якщо це мариновані овочі, соуси, лечо, то їх можна зберігати 2 роки. Але якщо це ягідний компот з кісточками, то його термін придатності значно менший.

Яку консервацію не варто зберігати?