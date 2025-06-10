Правильний вибір солі відіграє вирішальну роль під час приготування

У період літнього сезону починається заготівля домашньої консервації – соління, варення та джемів. Але не всі знають, що правильний вибір солі відіграє вирішальну роль під час приготування. Експертка, доцентка кафедри харчових технологій Чернігівської політехніки Оксана Гуменюк розповіла «Суспільному», яку обрати сіль, щоб не зіпсувати продукти, зберегти їхній смак та уникнути помилок.

Яку сіль можна використовувати для домашньої консервації?

Кухонна сіль

Кухонна сіль – очищена кам’яна сіль, видаляють практично всі домішки та мікроелементи, і в результаті вона на 97% і більше складається з чистого натрію хлориду. Така сіль ідеально підходить для консервування та засолювання, зазначила Оксана Гуменюк.

Для того, щоб сіль не злежувалася і в ній не утворювалися грудки, до неї додають гексаціанофера́т калію (Е536). Кухонна сіль з такою добавкою не підходить для консервування та засолювання.

Кам’яна сіль

Зазвичай під цією назвою мають на увазі білу кухонну сіль великого помелу, яка може інколи сіруватий або жовтуватий відтінок. Також така сіль може містити домішки. Якщо домішки яскраво виражені, це може бути підставою виділення окремого виду, наприклад, чорна або рожева гімалайська сіль.

«Гімалайська сіль містить більше мінеральних речовин, таких як кальцій, залізо, калій, магній та інших корисних елементів, а натрію в ній менше, ніж у звичайній солі – приблизно 15-20%. Кольорові варіанти кам’яної солі містять у своєму складі речовини, які можуть вплинути на якість закруток. Зазвичай такі види солі ще і коштують дорого», – додала Оксана Гуменюк.

Морська сіль

Цю сіль отримують з морської води шляхом випаровування, проте на смак вона не сильно відрізняється від звичайної кухонної солі. Проте морська сіль відрізняється хімічним складом.

«Використовувати морську сіль для консервації можна, проте немає гарантії, що якість продукту буде така ж, як і у разі використання кам’яної солі. Це пов’язано з тим, що крім природного йоду, який не шкодить солінням, вона містить й інші мінерали, а також частинки водоростей. І як вони вплинуть на якість заготівлі, передбачити неможливо», – розповіла експертка.

Окрім цього, вода у різних морях відрізняється за хімічним складом, тому отримана сіль не може мати єдиного набору макро- та мікроелементів. Отже, морська сіль різних виробників не однаково впливатиме на якість маринованої продукції.

Також морська сіль відрізнятиметься від кухонної за ступенем солоності, а точних даних про співвідношення кухонної та морської солі при консервації немає, тому ви можете пересолити або недосолити консервацію.

Йодована сіль

Йодована сіль – це кам’яна або морська сіль з додаванням йодовмісних солей. Таку сіль використовують для профілактики йододефіциту, який призводить до захворювань щитоподібної залози. Оксана Гуменюк розповідає, що використання йодованої солі для домашнього консервування залежить від того, якою сполукою її збагачували – це має бути зазначено на упаковці:

Застосування йодиду калію разом зі стабілізатором (тіосульфатом натрію). З часом така сіль втрачає свої початкові властивості, й у разі її використання йодид калію негативно впливає на смак – з’являється характерний присмак йоду та легка гіркуватість. Також вона може змінювати колір овочів під час засолювання і консервування, а з часом плоди починають розм’якшуватися. Застосування йодату калію (харчова добавка Е917) – це стабільна сполука без запаху, вона майже не випаровується з солі під дією температури під час приготування їжі. За словами Оксани Гуменюк, зараз йодована сіль, як правило, збагачується саме йодатом калію, і таку сіль можна використовувати для консервації.

Як впливає на консервування ступінь помелу солі?

Оксана Гуменюк зазначає, що кухонна сіль грубого помелу вважається найкращим варіантом для домашніх заготівель.

«Одна з причин використовувати сіль великого або середнього помелу полягає в тому, що саме на неї орієнтовані всі рецепти. Віддавши перевагу тонкому помелу, є ризик неправильно розрахувати пропорції та пересолити. Крім того, якщо засолювати огірки, квасити капусту, то краще скористатися сіллю, яка має великі зерна. У разі використання солі дрібного помелу, її розчинення відбудеться швидко і час бродіння скоротиться. За використання великих кристалів розчинення буде уповільненим, і за цей час в результаті діяльності молочнокислих бактерій утвориться достатньо молочної кислоти для завершення процесу біохімічного консервування», – розповіла доцентка кафедри харчових технологій.