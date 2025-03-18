Термін придатності спецій: як визначити, чи можна їх ще використовувати
Тривалість зберігання залежить від виду спецій та їхньої форми
Ви додаєте до страв спеції, але вони вже не такі ароматні, як раніше? Можливо, їхній термін придатності минув, і вони втратили свої властивості. Shuba розповідає, чи справді спеції псуються і як визначити, чи вони ще придатні для використання.
Чи можуть спеції зіпсуватися
На відміну від інших продуктів, сушені трави та спеції не гниють і не покриваються пліснявою та не є середою для розмноження хвороботворних мікроорганізмів. Проте з часом вони втрачають свій смак, що робить їх використання та зберігання даремним.
Скільки зберігаються спеції та трави
Тривалість зберігання залежить від виду спецій та їхньої форми:
- Цілісні сушені спеції та трави зберігаються довше, оскільки їхній аромат та смак залишається всередині та не піддається впливу повітря. Такі трави зберігатимуться від 8 до 10 місяців.
- Мелені спеції та суміші швидше піддаються окисненню через контакт з повітрям, тому зазвичай зберігаються від 3 до 6 місяців.
Як перевірити, чи спеції ще придатні
Якщо у вас немає оригінальної упаковки з датою, скористайтеся простими методами перевірки:
- Огляньте їх. Сушені трави, такі як орегано і петрушка, мають бути зеленими (а не сірими), а більшість порошкоподібних спецій мають яскраву, а не тьмяну гаму кольорів.
- Використовуйте свій ніс. Якщо ви не відчуваєте у вашій приправі яскравих нот, то вона не придатна для вживання.
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