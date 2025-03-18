Тривалість зберігання залежить від виду спецій та їхньої форми

Ви додаєте до страв спеції, але вони вже не такі ароматні, як раніше? Можливо, їхній термін придатності минув, і вони втратили свої властивості. Shuba розповідає, чи справді спеції псуються і як визначити, чи вони ще придатні для використання.

Чи можуть спеції зіпсуватися

На відміну від інших продуктів, сушені трави та спеції не гниють і не покриваються пліснявою та не є середою для розмноження хвороботворних мікроорганізмів. Проте з часом вони втрачають свій смак, що робить їх використання та зберігання даремним.

Скільки зберігаються спеції та трави

Тривалість зберігання залежить від виду спецій та їхньої форми:

Цілісні сушені спеції та трави зберігаються довше, оскільки їхній аромат та смак залишається всередині та не піддається впливу повітря. Такі трави зберігатимуться від 8 до 10 місяців. Мелені спеції та суміші швидше піддаються окисненню через контакт з повітрям, тому зазвичай зберігаються від 3 до 6 місяців.

Як перевірити, чи спеції ще придатні

Якщо у вас немає оригінальної упаковки з датою, скористайтеся простими методами перевірки: