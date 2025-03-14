Ця спеція походить із сімейства імбирних і є однією з найдорожчих у світі, через що кардамон називають «королем спецій»

Кардамон – це ароматна пряність, яку широко застосовують у кулінарії по всьому світу. Він входить до складу випічки, напоїв, м’ясних та овочевих страв. Shuba розповідає про кардамон та як його зберігати та обирати.

Походження та різновиди кардамону

Кардамон вирощують в Індії, на Шрі-Ланці та у Гватемалі. Зазвичай його можна знайти в меленому вигляді, але також він продається у вигляді насіння та цілих коробочок.

Основні сорти:

Зелений кардамон – зелені стручки, або коробочки кардамону (також відомі як справжній кардамон), збирають з рослини кардамону Elettaria недозрілими. Вони мають розмір приблизно з арахіс, видовжену форму і шавлієво-зелений колір. Для приготування страв використовується лише насіння всередині стручка. Воно має квітковий, м’ятний та злегка гіркий аромат. Саме з цього виду роблять мелений кардамон. Чорний кардамон – цей вид трохи більший за розміром, має темно-коричневий колір та шорстку оболонку. А після збирання чорний кардамон обробляють димом, що дає унікальний смак та аромат. Білий кардамон – це зелений кардамон, який відбілили. Завдяки цьому процесу аромат розсіюється і пом’якшується. Але білий кардамон не вважається окремим сортом.

Який на смак кардамон

Ця спеція має дуже унікальний і складний аромат – він злегка солодкий, але одночасно з цим перцевий і дуже впізнаваний. Тому додавати його потрібно небагато, інакше страва може стати гіркою.

Як правильно зберігати кардамон

Кардамон варто зберігати в герметичному контейнері, у прохолодному темному місці, без постійного впливу сонячного проміння.

Мелений кардамон варто використати впродовж трьох місяців, а цілий зберігатиме свій природний аромат до року.

Як подрібнити кардамон у домашніх умовах?

Щоб зробити власний мелений кардамон: