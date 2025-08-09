Огірки на зиму з цибулею – цікавий варіант домашньої консервації. Завдяки гарячому маринаду і мінімуму зусиль такі заготовки готуються швидко та без складної пастеризації. Це ідеальне рішення для тих, хто хоче спробувати щось нове серед традиційних зимових запасів. Рецепт Shuba.

Інгредієнти:

основні:

огірок – 600 г;

600 г; цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.;

спеції:

кріп, парасольки – 1 шт.;

1 шт.; зубки часнику – 2 шт.;

2 шт.; перець духмяний, горошок – 3 шт.;

3 шт.; лавровий лист – 1 шт.;

1 шт.; олія – 1 ст. л.;

для маринаду:

вода – 750 мл;

750 мл; цукор – 75 г;

75 г; сіль кам'яна – 1 ст. л.;

1 ст. л.; оцет 9% – 75 мл.

Спосіб приготування:

Добре помийте огірки, відріжте кінчики й розріжте навпіл. Почистьте цибулю й наріжте тонкими півкільцями.

Промийте банки з содою, потім стерилізуйте над парою або в духовці при 120°C протягом 10 хвилин. Прокип’ятіть кришки 5 хвилин.

Викладіть у кожну банку кріп, почищений часник, лавровий лист, шар огірків, далі шар цибулі, знову шар огірків і шар цибулі.

Налийте у каструлю воду, додайте сіль, цукор і оцет. Доведіть до кипіння, помішуйте, щоб сіль і цукор повністю розчинились.

Обережно залийте гарячий маринад у банки по вінця. Накрийте стерильними кришками.

Поставте банки у каструлю з теплою водою, доведіть до кипіння й стерилізуйте 7 хвилин.

Щільно закрутіть банки кришками. Залиште вистигати, не накриваючи.