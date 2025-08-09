Незвичні солодкі огірки на зиму. Рецепт дня0
До теми
Огірки на зиму з цибулею – цікавий варіант домашньої консервації. Завдяки гарячому маринаду і мінімуму зусиль такі заготовки готуються швидко та без складної пастеризації. Це ідеальне рішення для тих, хто хоче спробувати щось нове серед традиційних зимових запасів. Рецепт Shuba.
Інгредієнти:
основні:
- 600 г;
- 1 шт.;
спеції:
- 1 шт.;
- 2 шт.;
- 3 шт.;
- 1 шт.;
- 1 ст. л.;
для маринаду:
- 750 мл;
- 75 г;
- 1 ст. л.;
- 75 мл.
Спосіб приготування:
Добре помийте огірки, відріжте кінчики й розріжте навпіл. Почистьте цибулю й наріжте тонкими півкільцями.
Промийте банки з содою, потім стерилізуйте над парою або в духовці при 120°C протягом 10 хвилин. Прокип’ятіть кришки 5 хвилин.
Викладіть у кожну банку кріп, почищений часник, лавровий лист, шар огірків, далі шар цибулі, знову шар огірків і шар цибулі.
Налийте у каструлю воду, додайте сіль, цукор і оцет. Доведіть до кипіння, помішуйте, щоб сіль і цукор повністю розчинились.
Обережно залийте гарячий маринад у банки по вінця. Накрийте стерильними кришками.
Поставте банки у каструлю з теплою водою, доведіть до кипіння й стерилізуйте 7 хвилин.
Щільно закрутіть банки кришками. Залиште вистигати, не накриваючи.