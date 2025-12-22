Цей метод найкраще працює з невеликими або тонкими шматочками риби

Заморожена риба – зручний продукт, але її розморожування часто займає багато часу, особливо якщо потрібно швидко приготувати страву. Проте існує простий спосіб, який допоможе прискорити цей процес без мікрохвильовки чи гарячої води. Pysznosci розповідає, як розморозити рибу набагато швидше.

Як швидко розморозити рибу?

Щоб швидко розморозити рибу, можна використовувати звичайну кухонну сіль. Це простий трюк, який може виконати будь-хто. Просто вийміть рибу з упаковки та покладіть її на тарілку або дошку. Потім посипте її дуже тонким шаром солі та обережно втирайте в рибу. Але важливо не перестаратися, оскільки сіль може проникнути в рибу та змінити її смак. Тому багато солі не потрібно використовувати. Також пам’ятайте, що не можна тримати рибу при кімнатній температурі занадто довго, щоб зменшити ймовірність розвитку бактерій. Через кілька хвилин ви можете помітити, що лід на поверхні починає танути швидше.

Цей метод найкраще працює з невеликими або тонкими шматочками риби.

Як рівномірно розморозити рибу всередині?

Трюк з сіллю працює переважно на поверхні. Щоб рівномірно розморозити внутрішню частину, після того, як зовнішній шар льоду розтане, помістіть рибу в герметичний пакет та занурте її в миску з холодною водою. Це дозволить розморозити рибу швидше та рівномірніше.