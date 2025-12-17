Щоб позбутися кісток вам потрібен один простий інгредієнт, який можна знайти на кухні

Оселедець – одна з найпопулярніших рибних закусок на святковому столі, але приготування цієї страви часто супроводжується клопотами через дрібні кісточки. Звичайні способи видалення можуть бути не завжди ефективними. Kobieta.Interia розповідає, як полегшити процес оброблення риби та швидко позбутися кісток.

Як позбутися кісток в оселедці?

Щоб позбутися кісток вам потрібен один простий інгредієнт, який можна знайти на кухні – лимонний сік. Щоб видалити кістки з оселедця, просто натріть рибу лимонним соком. Його властивості розм’якшать кістки, і найдрібніші кісточки просто розчиняться.

Однак важливо виділити на це деякий час – замочування риби в лимонному соку має тривати близько 10 годин. І протягом цього часу оселедець слід зберігати в холодильнику.