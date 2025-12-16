фото Unsplash

Перед святами потрібно уважно обирати рибу, щоб вона була свіжа та смачна

Щоб на святковому столі опинилась свіжа та смачна риба, важливо звертати увагу на її колір та зовнішній вигляд під час покупки. «РБК-Україна» розповідає, як вибрати якісний лосось на новорічні свята. Як розпізнати свіжого лосося? Перед святами потрібно уважно обирати рибу, щоб вона була свіжа та смачна. Свіжість легко оцінити за кількома ознаками: Колір. Риба може бути від яскраво-помаранчевого до рожевого кольору. Тьмяні відтінки можуть свідчити про несвіжість. На філе не повинно бути підсохлих країв або плям. Білі лінії у м’ясі. Огляньте філе, і якщо побачите чіткі смужки – риба якісна. А якщо смужки розмиті або майже непомітні – риба могла вже втратити свіжість. Текстура. Риба має бути пружною. Якщо після натискання на філе залишається вм’ятина, краще відмовитися від покупки. Запах. Свіжа риба пахне морем. Тому, якщо риба пахне неприємно, краще відмовитись від покупки.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter