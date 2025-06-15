Кара Сілман, приватна шеф-кухарка та засновниця Freshmade NYC поділилась трьома швидкими та зручними методами, які допоможуть очистити філе за лічені секунд

Шкіра на філе лосося може заважати приготуванню деяких страв. Проте зняти її набагато простіше, ніж вам здається. Real Simple розповідає, як зняти шкіру з лосося за 15 секунд.

Кара Сілман, приватна шеф-кухарка та засновниця Freshmade NYC поділилась трьома швидкими та зручними методами, які допоможуть очистити філе за лічені секунди.

Як зняти шкіру з лосося?

Метод киплячої води

Цей метод передбачає заливання шкіри лосося окропом та зняття шкіри після її охолодження. Щоб зняти шкіру зі шматка лосося цим методом, закип'ятіть склянку води та покладіть лосося шкірою догори на решітку, яка знаходиться безпосередньо над мискою. Потім повільно вилийте окріп безпосередньо на шкіру лосося. Зачекайте, поки вода охолоне, і обережно зніміть шкіру лосося з риби.

Метод вареного лосося

Якщо ви не хочете використовувати окріп або ніж, ви можете спробувати цей метод, який передбачає відокремлення шкіри від лосося після того, як риба приготується. Цей метод вимагає певної акуратності, і може бути трохи брудним, якщо лосось був пофарбований або замаринований. Ця техніка може бути не найкращим вибором, якщо ви плануєте зробити гарну презентацію страви.

Щоб зняти шкіру зі шматка лосося після приготування, покладіть його шкірою догори на тарілку або обробну дошку. За допомогою виделки акуратно зніміть шкіру з філе.

Метод ножа

Це найпростіший і найефективніший спосіб видалення шкіри зі шматка лосося, і саме його найчастіше використовують професіонали. Хоча цей метод вимагає трохи практики та терпіння. Кара Сільман зазначає, що найкраще застосовувати гнучкий ніж, наприклад, для філе.

Інструкція: