Вода з-під крана часто використовується для приготування їжі, однак не всі впевнені чи це безпечно. Професійні кулінари пояснюють: відповідь залежить від кількох важливих факторів, які часто ігнорують у повсякденному житті. ТСН розповідає, чи можна готувати на воді з-під крана.

Чи безпечна вода з-під крана?

У багатьох випадках відповідь – так, але є певні нюанси. У містах вода проходить очищення і відповідає санітарним нормам, тому формально її можна використовувати для приготування супів чи гарнірів.

Однак професійні кулінари звертають увагу: навіть безпечна вода не завжди є ідеальною для приготування їжі через свій склад і смак. Вода – це основа для багатьох страв, і саме її якість впливає на результат.

Якщо у воді є надлишок хлору, домішки металів, сторонній запах – це може змінити смак їжі, особливо супів, соусів і напоїв. Тому в ресторанах використовують зазвичай фільтровану воду навіть там, де водопровідна вода формально придатна.

Коли воду з-під крана краще не використовувати?

Існують варіанти, коли кухарі радять бути обережними. Наприклад, якщо вода має різкий запах або каламутність, її не варто використовувати без додаткового очищення. Також не варто брати гарячу воду прямо з-під крана для приготування їжі. Вона може містити ще більше домішок через проходження через труби і бойлери.

Кип’ятіння не завжди допоможе покращити якість води. Воно здатно знищити більшість бактерій, але не видалить хлор, солі важких металів чи інші хімічні домішки. Тому це лише часткове рішення.

Кулінари зазвичай дотримуються простого правила: для повсякденних страв воду з-під крана використовувати можна, але для деяких страв краще брати фільтровану. Особливо це стосується кави, чаю, супів та соусів. Саме в них смак і якість води відчувається найбільше.