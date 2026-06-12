Якщо ви не впевнені в екологічності овочів, шкірку краще зняти

Огірки – одні із найпопулярніших овочів у салатах. Однак виникає питання, чи варто їх чистити. Дехто залишає шкірку, а дехто обов’язково чистить. Відповідь залежить від якості та стану огірків. РБК-Україна розповідає, у яких випадках краще залишити огірки неочищеними, а коли шкірку варто зняти.

Які вітаміни містить шкірка огірка?

У шкірці огірків є більшість вітамінів і мінералів, зокрема вітамін К, магній, калій та фосфор. Також вони багата на клітковину.

Проте також шкірка здатна накопичувати шкідливі речовини. Якщо огірки вирощені з використанням хімікатів, на поверхні можуть бути залишки пестицидів і нітратів. Тому безпечність шкірки цілком залежить від умов вирощування овоча.

Коли потрібно очищати шкірку?

Якщо ви не впевнені в екологічності овочів, шкірку краще зняти. Особливо це стосується ранніх сортів, де ризик накопичення нітратів вищий.

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Якщо шкірка гірчить або надто тверда – це ще одна причина її очистити.

Для людей із чутливим шлунком чи захворюваннями травної системи огіркова шкірка може викликати дискомфорт.

Отже, перед очищення, краще оцінити якість огірків та їх походження.

Коли не потрібно очищати шкірку?

Домашні огірки, вирощені без хімії, можна їсти зі шкіркою. Але перед вживанням огірки потрібно ретельно помити. Рекомендується використовувати теплу воду та м’яку щітку. Якщо у вас є сумніви, огірки можна замочити на кілька хвилин у воді з додаванням соди.