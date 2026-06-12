Гіркота в огірках виникає через речовину кукурбітацин

Гіркі огірки – поширена проблема, з якою стикаються як покупці, так і городники. Причина цього явища – природна і пов’язана за стресом під час росту. УНІАН розповідає, чому ж огірки гірчать та чи можна їх їсти.

Чому огірки стають гіркими?

Гіркота в огірках виникає через речовину кукурбітацин. Її концентрація змінюється, залежно від умов зростання і розвитку культури. Ця речовина токсична, тому кілька століть тому люди вважали огірки отрутою і не їли їх. Зараз концентрація кукурбітацину в цій культурі безпечна для здоров’я і впливає лише на смак.

Найчастіше підвищена концентрація цієї речовини з’являється через спеку, нестачу вологи, різкі перепади температур або інші стресові фактори під час росту.

Що робити з гіркими огірками?

Ви можете обрізати шкірку та залишити тільки м'якуш – вона, як правило, не гірчить. Якщо все ж таки огірок гіркий весь, то присипте його сіллю або замочіть в теплій воді на 3 години. Також будь-яка термічна обробка позбавляє огірки від гіркоти, тому такі овочі можна використовувати для консервації.

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