Щоб отримати ніжну, кремову консистенцію, варто дотримуватися кількох важливих правил під час приготування

Яєчня-бовтанка здається простою стравою, однак саме деталі приготування визначають її смак і текстуру. Щоб отримати ніжну, кремову консистенцію, варто дотримуватися кількох важливих правил під час приготування. Serios Eats розповідає, як приготувати ідеальну яєчню-бовтанку. Як приготувати смачну яєчню-бовтанку? Добре збивайте яйця. Ретельне збивання яєць робить масу однорідною і забезпечує рівномірне приготування. Посоліть яйця заздалегідь. Це запобігає надто щільному згущенню білків під час приготування, завдяки чому яйця виходять соковитими та ніжними. Додайте до яєць молока або вершків. Крапля жирних вершків або молока надає яєчні шовковистої, кремової консистенції. Ці інгредієнти розріджують яєчні білки та дещо підвищують температуру згортання, що мінімізує ризик пересмаження яєць і забезпечує м’яку, соковиту консистенцію. Не шкодуйте масла. Щоб яйця вийшли максимально кремовими та насиченими, просто необхідно додати чималу кількість масла. Акуратно перемішуйте на повільному вогні. Готування яєчні на повільному вогні гарантує рівномірне та повільне приготування, зменшуючи ризик пересмаження. Зніміть яйця з вогню, коли вони майже готові. Яєчний білок готується швидко, і можу згорнутися всього за кілька секунд. Якщо ви хочете отримати кремову, м’яку та шовковисту яєчню-бовтанку, зніміть її з вогню трохи раніше, ніж яєчня буде повністю готова. Залишкове тепло сковорідки допоможе довести їх до готовності.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

