Яєчня, напевно, є одним з найпопулярніших варіантів сніданку. Проте іноді смажене яйце не завжди виходить ідеальним. Для цього деякі кулінари використовують простий лайфхак – додають воду під час смаження. ТСН розповідає, навіщо це робити.

Що потрібно зробити, щоб яєчня вийшла ідеальною?

Під час смаження яєчні потрібно налити трохи води, внаслідок чого процес смаження зміститься у бік приготування страви на пару. Завдяки цьому білок та жовток ідеально приготуються. А сигналом про повну готовність яєчні буде поява на поверхні жовтка тонкої білої плівки.

Додати воду можна двома способами. У першому способі яєчня повинна готуватися перші декілька секунд на невеликій кількості олії. Воду треба додати після того, як білок почне позбуватися прозорості. У такому випадку яєчні вийде ідеальною внаслідок випарованої води, тому для збереження пари прикрийте сковорідку кришкою.

У другому способі воду додають на початку смаження. Поставте на плиту сковорідку, щоб вона розігрілась. Потім налийте на дно тонкий шар води. Коли вода закипить, розбийте яйця, щоб жовток не розтікся. Зменште вогонь, а сковорідку накрийте кришкою. Через хвилину варто підсолити страву та знову накрити кришкою. Якщо потрібен рідкий білок, достатньо двох хвилин, якщо щільний – п’ять.