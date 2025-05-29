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Для того, щоб зварити яйце пашот вам знадобляться свіжі яйця з холодильника

Яйце пашот – смачний спосіб приготування яєць, який винайшли французи. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати яйце пашот за три хвилини. Що знадобиться і як підготуватися Щоб зварити яйце пашот, вам знадобляться свіжі яйця з холодильника. Якщо не дотримуватися цього правила, може нічого не вийти. Також для приготування яйця пашот вам потрібна каструля з водою, оцет та ложка. Як варити яйце пашот? Налийте у каструлю близько двох літрів води та доведіть її до кипіння. Вода, в якій варитиметься яйце, не повинна кипіти, а тільки перебувати на межі кипіння. Ви можете додати в каструлю столову ложку оцту, проте можна впоратися і без нього. Багато хто вважає, що завдяки йому краще згортатиметься білок. Великою ложкою або вінчиком зробіть в каструлі невелику воронку. Обережно розбийте яйце в миску, щоб не пошкодити жовток, та вилийте його в центр воронки. Не припиняйте помішувати воду ложкою, щоб яйце не прилипло до дна каструлі. Варіть яйце протягом 2 хвилин. Вийміть яйце з води за допомогою шумівки, дайте воді стекти або викладіть яйце на паперовий рушник, щоб вода увібралася. Якщо раптом у вас по краях утворилися нерівності з білка, можете акуратно видалити їх ножицями або ножем.

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