Дехто скаже, що для приготування ідеальної яєчні вдома потрібна олія або масло, але насправді існує кращий варіант. Express розповідає, як приготувати смачну яєчню без олії.

За словами експерта з яєць Генрі О’Коннор, засновника проєкту Better Eggs, секрет ідеальних яєць у тому, щоб замість будь-якої олії додати в гарячу сковороду ложку жирних вершків.

«Дайте вершкам прокипіти кілька секунд, потім розбийте яйця і готуйте, поки білок не застигне. Результат? Хрусткі золотисті краї, оксамитовий білок і насичений маслянистий жовток, який не поступається жодному сніданку в кафе», – сказав він.

За його словами, цей спосіб найкраще підходить для смажених яєць. Оскільки масло отримують із вершків, смаження яєць у вершках по суті те саме, що й смаження у маслі.

«Коли вершки нагріваються, вони карамелізуються на дні сковорідки, додаючи глибину смаку, яку не можна отримати з маслом або олією, при цьому білки залишаються легкими, а жовтки – красиво рідкими. Це невелика зміна, яка дає великий ефект», – додав він.