Вибір неправильної олії для смаження може зіпсувати смак страви та навіть зробити її шкідливішою

Смажені яйця – класика швидкого сніданку, але вибір неправильної олії для смаження може зіпсувати смак страви та навіть зробити її шкідливішою. The Daily Meal розповідає, на якій олії не можна смажити яйця.

Олії з низькою температурою димлення

Краще уникати олій з низькою температурою димлення, адже вони швидко почнуть горіти та диміти, псуючи страву. Наприклад:

Лляна – 107°C. Соняшникова нерафінована – 107°C.

Натомість для смаження гарно відійдуть олії з авокадо, арахісу, олив або ж вершкове масло. Оливкова олія допоможе вашим яйцям стати гарними та хрусткими, особливо білкам. Вершкове масло, з іншого боку, надає насиченого смаку.

Ароматні олії

Обираючи ароматну олію, варто розуміти, що не всі вони підходять для яєць. Якщо ви використаєте занадто ароматну олію, смак яйця просто перебʼється, тому краще уникати ароматизованих олій.

Ви можете поекспериментувати з часниковою або чилійською олією, але краще збризкувати нею яйце зверху.