Щоб зварити яйце некруто, вам знадобиться від 1,5 до 3 хвилин

Щоб отримати саме той результат, який ви очікуєте від вареного яйця, – з рідким або напіврідким жовтком – важливо точно дотримуватися часу приготування. ТСН розповідає, як зварити яйце з рідким жовтком.

Скільки хвилин варити яйце, щоб був рідкий жовток

Щоб зварити яйце некруто, вам знадобиться від 1,5 до 3 хвилин. Але конкретний час залежить від обраного способу приготування:

Спосіб 1. Викладіть яйця до невеликої каструльки, залийте холодною водою, щоб вона покривала їх на 2-3 см. Додайте сіль, доведіть до кипіння на середньому вогні, а потім змініть на помірний вогонь та варіть рівно 2 хвилини. Спосіб 2. Так само викладіть яйця у каструлю, додайте води, щоб вона покрила їх на 2-3 см. Посоліть, доведіть до кипіння на середньому вогні. Вимкніть плиту, накрийте каструлю кришкою та залиште яйця на півтори-дві хвилини. Спосіб 3. У цьому способі спочатку підсолити воду у каструлі та закип’ятити її. Рідини важливо налити стільки, щоб вода покривала яйця на 2-3 см. Зробіть після кипіння найменший вогонь та за допомогою шумівки додайте у воду яйця. Злегка збільште вогонь, щоб вода постійно кипіла. Варити яйця потрібно 2-3 хвилини.

Якщо ви хочете швидко зупинити процес приготування та полегшити видалення шкарлупи, після варіння яйця потрібно його опустити у крижану воду та залишити там на 1-2 хвилини.