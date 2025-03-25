Неочищені круто зварені яйця також слід зберігати на середній полиці холодильника в герметичному контейнері або пакеті

Варені яйця – це чудова основа для перекусів, салатів і сніданків. Якщо ви варите їх про запас, важливо знати, як правильно їх зберігати, щоб уникнути псування. SHUBA розповідає, як правильно зберігати зварені круто яйця.

Як правильно зберігати варені яйця

Щоб варені яйця залишалися свіжими та безпечними для споживання, потрібно дотримуватися кількох простих кроків.

Охолодження після приготування

Зачекайте, поки яйця охолонуть, перш ніж помістити у холодильник. Коли гарячі яйця поміщають у холодильник, вони можуть нагрівати інші навколишні продукти, створюючи температурно небезпечну зону, де бактерії люблять розмножуватися. Щоб прискорити процес охолодження, яйця потрібно помістити в холодну або крижану воду на кілька хвилин.

Зберігання очищених яєць

Якщо ви вирішили очистити яйця одразу після варіння, їх потрібно обов’язково зберігати в герметичному пакеті або контейнері. Оскільки яйця очищені, їх потрібно захистити від впливу повітря і будь-яких мікроорганізмів. Тримайте зварені круто яйця в герметичному контейнері на середній полиці холодильника, де температура найбільш стабільна, доки ви не будете готові їх з’їсти.

Зберігання неочищених яєць

Неочищені круто зварені яйця також слід зберігати на середній полиці холодильника в герметичному контейнері або пакеті, що закривається. Зберігаючи їх герметично, ви запобігаєте насиченню яєць будь-якими запахами з холодильника та шкідливими мікроорганізмами. Під час варіння захисний шар, який покриває шкаралупу, видаляється, що робить яйця більш сприйнятливими до запахів та шкідливих мікроорганізмів. Однак ви можете не додавати в контейнер паперовий рушник, щоб запобігти втраті вологи, оскільки шкаралупа яєць залишається неушкодженою.

Скільки можуть зберігатися варені яйця?

Яйця зварені круто, не зберігаються так довго, як сирі. Вони можуть лежати в холодильнику до тижня, незалежно від того, очищені вони чи ні.