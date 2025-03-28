Якщо ви все ж таки з’їли таке яйце, то нічого страшного не трапилось

Розбиваєте яйце, а там два жовтки замість одного? Це рідкісне явище, яке викликає подив і навіть занепокоєння. Shuba розповідає, чи можна їсти яйця з подвійним жовтком.

Чому з’являється подвійний жовток?

Причин може бути кілька:

Старі або хворі кури – у старих птахів або курей із хворобами яйцеводу можуть формуватися яйця з різними порушеннями – викривлені, без жовтків або навпаки з великою кількістю. Гормональні порушення – молоді кури, у яких присутні гормональні порушення також можуть давати яйця, у яких буде по два жовтки. Фізіологічний збій – також яйця з двома жовтками можуть утворитися, якщо дві дозрілі яйцеклітини пройдуть яйцевивідні шляхи разом – вони просто опиняться в одній оболонці.

Чи можна все ж таки їсти яйця з подвійним жовтком?

Краще не їсти такі яйця, оскільки вони є результатом порушень в організмі курки. Але якщо ви все ж таки з’їли таке яйце, то нічого катастрофічного не трапиться. Головне пам’ятати, що зловживати подібним продуктом не варто.