Маринована цибуля – універсальний інгредієнт, який може додати ніжної кислинки та глибшого смаку до салатів, бутербродів чи рибних страв. Важливо не лише правильно її нарізати, а й підібрати маринад, який пом’якшить гіркоту і зробить смак збалансованим. УНІАН розповідає, як замаринувати цибулю для салату.

Як замаринувати цибулю для салату?

Для цього способу вам потрібна цибулина, 120 мілілітрів столового оцту (5%), 240 мілілітрів води, 1 столова ложка цукру та півтори чайної ложки солі – це найпростіший на найуніверсальніший рецепт.

Щоб замаринувати цибулю, її потрібно нарізати тонкими півкільцями або кільцями. Потім змішати теплу воду, спеції та оцет та додати в цей маринад цибулю. Місткість потрібно накрити кришкою або харчовою плівкою та залишити в холодильнику на один день, після чого її можна використовувати.