Це зовсім не означає, що яйце зіпсоване або небезпечне для вживання

Якщо ви коли-небудь варили яйця та помічали сірий або зеленкуватий обідок навколо жовтка – не хвилюйтеся. Це зовсім не означає, що яйце зіпсоване або небезпечне для вживання. Проте такий візуальний ефект має наукове пояснення.

Що викликає появу сірого кольору на жовтку

Яєчний білок на 92% складається з води та суміші близько 148 різних білків, в тому числі овальбуміну та овотрансферину. При кімнатній температурі ці білки утримуються в складній структурі за допомогою сірчаних зв’язків.

Тому, коли яйце вариться, під впливом тепла сірчані зв’язки розриваються та кожна білкова молекула з’єднується зі своїми сусідами в сусідню масу. Цей процес відбувається при 77°C для овальбуміну.

Водночас при температурі вище 70°C сірка також утворює сірководень, який вступає в реакцію з залізом у жовтку, утворюючи той самий сірий обідок.

Чи небезпечно це

Ні, вживання таких яєць не шкодить здоров’ю. Проте якщо ви хочете запобігти такій реакції, варто одразу після приготування яєць поставити їх під холодну воду, щоб знизити температуру.

За матеріалами Science Focus та Shuba